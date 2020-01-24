Предприниматель из Петербурга налихачил на 51 штраф ГИБДД, но платить не хотел

Петербургские судебные приставы взыскали с местного бизнесмена 51 штраф ГИБДД. Делать это пришлось принудительно.

Как сообщает 24 января пресс-служба УФССП Петербурга, в Западном отделе судебных приставов Приморского района находилось исполнительное производство в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина любил полихачить на дорогах, что неоднократно фиксировал Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, а также нарушать правила парковки.

Петербуржец накопил 51 штраф за нарушения ПДД на общую сумму 46 500 рублей. Выплачивать их он, однако, не спешил, и на его банковских счетах денег не наблюдалось.

Тогда судебный пристав-исполнитель выяснил, что должник является индивидуальным предпринимателем, и направил обращение на взыскание задолженности из его зарплаты. Вскоре долг был погашен и исполнительное производство окончено.



