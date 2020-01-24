ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса. Число заболевших выросло до 800

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам мира быть готовым принять меры по сдерживанию нового коронавируса на фоне роста количества заболевших и погибших от 2019-nCoV.

«Новый коронавирус является чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока не стал эпидемией международного значения», – говорится в заявлении организации 24 января.

При этом ВОЗ призвала страны мира быть готовыми к необходимости сдерживать развитие 2019-nCoV, выпустив доступную и на русском инструкцию «Как избежать заражения».

Число заразившихся в самом Китае продолжает расти. По последним данным, которые приводит Reuters, было выявлено 830 случаев заболевания, а 25 человек погибли. Власти страны закрыли более десяти городов в провинции Хубэй из-за вируса. Кроме того, в Поднебесной ограничивают массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV.

Утром 24 января стало известно, что в Финляндии госпитализированы два китайских туриста с подозрением на коронавирус.



