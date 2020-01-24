Пропавший в Шлиссельбурге подросток подвергался сексуальному насилию в Петербурге

Оперативники полиции Кировского района Ленобласти по следам пропавшего в Шлиссельбурге подростка пришли к предполагаемому насильнику на улицу Кржижановского в Петербурге. Тот не стал отрицать совращения, но где искать школьника, не подсказал.

По данным «Фонтанки», 15-летний житель Шлиссельбурга пропал еще 13 января, к 24 числу его местонахождение никому не известно. Вероятный след оперативники нашли в его переписке «ВКонтакте». Недвусмысленные предложения поступали в сентябре от 44-летнего петербуржца. Подросток съездил к нему в гости на улицу Кржижановского. По факту развратных действий возбуждено уголовное дело. Судя по всему, к пропаже подростка педофил отношения не имеет.



