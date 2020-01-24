Петербургский фигурист Алиев выиграл для России первое золото чемпионата Европы за 8 лет

Фигурист Дмитрий Алиев занял первое место на чемпионате Европы в австрийском Граце. Эта победа стала первой для России в мужском катании на континентальном первенстве за восемь лет. В последний раз подобного успеха в 2012-м добился Евгений Плющенко.

Второе место также досталось россиянину – Артуру Даниеляну из Москвы. Бронзовым призером стал Морис Квителашвили из Грузии.

Дмитрий Алиев – уроженец Ухты, республика Коми. С 2013 года живет в Санкт-Петербурге, тренируется у Евгения Рукавицына. До Алиева самой успешное его ученицей была серебряная призерка чемпионата мира Алена Леонова, интервью с которой можно прочитать здесь.



