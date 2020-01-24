В финском Ивало госпитализированы два китайских туриста с подозрением на коронавирус

Двое китайских туристов из Уханя госпитализированы в курортном посёлке Ивало на севере Финляндии с подозрением на коронавирус.

Как передаёт телерадиокомпания Yle со ссылкой на инфекциониста центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, они обратились к врачу с симптомами гриппа вечером 23 января, утром 24 января у них взяли анализы, чтобы затем отправить на исследование в Хельсинки.

«Пока нельзя говорить о коронавирусе, так как многие другие причины могут вызывать подобные симптомы, – сказал инфекционист газете Ilta-Sanomat. – Мы выполняем инструкции больничного округа Лапландии, опубликованные на днях».

Китайская семья несколько дней путешествовала по Лапландии. По словам Броаса, они прибыли из Уханя в Финляндию через Норвегию.





Эпидемия коронавируса началась в Ухане. По последним данным, по меньшей мере 25 человек умерли в Китае от пневмонии, вызванной этим вирусом, более 800 заражены. Случаи выявления заболевания фиксируются и за пределами страны — в Южной Корее, Японии, Таиланде и других. Накануне от коронавируса умер человек в китайской провинции, граничащей с Россией. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку. Об опасности распространения вируса в другие страны предупредила ВОЗ.

Из аэропорта Пулково 22 января медики в костюмах химзащиты экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу двоих прилетевших из Китая. У них была высокая температура – один из главных симптомов болезни. Коронавирус не подтвердился.

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