Блокировка почтового сервиса, с которого присылали письма с угрозами, ничего не изменила. Суды в Петербурге снова эвакуированы

Надежды ФСБ, Генпрокуратуры и Роскомнадзора не оправдались. Несмотря на блокировку нидерландского почтового сервиса Startmail, в Петербурге эвакуации продолжаются без передышки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, утром 24 января в городе эвакуированы Петродворцовый, Колпинский и Дзержинский районные суды. На этот раз авторы рассылки вынужденно изменили своим привычкам и воспользовались другим почтовым сервисом, который позволяет рассылать письма анонимно.

Накануне лжеминеры успели до блокировки Роскомнадзора и отчета ФСБ о проделанной работе. В Петербурге письма со Startmail получили Фонд социального страхования, агентства занятости населения больше чем в половине районов города, магазины, школы, детсады и прочие объекты, всего 644 учреждения. Эвакуированы были больше 18 тысяч человек.

О том, что центр рассылки сообщений найден и вот-вот будет «обезврежен», накануне сообщила Федеральная служба безопасности, днем сервис для россиян стал недоступен. Чтобы принять решение о блокировке сайта, с помощью которого письма приходили с первого дня новой волны минирований, ФСБ и другим профильным службам понадобилось больше двух месяцев. 24 января угрозы пришли как по расписанию, лжеминеры воспользовались иным аналогичным сервисом.



