Экс-министр экономического развития Максим Орешкин стал помощником Путина. Дмитрий Козак перешел в администрацию президента

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин назначен помощником президента России Владимира Путина. Указ опубликован на сайте Кремля 24 января.

Новую должность также получил бывший вице-премьер Дмитрий Козак, который стал заместителем руководителя администрации президента.

В составе нового правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина Орешкина сменил Максим Решетников, который ранее руководил Пермским краем и департаментом экономической политики в правительстве Москвы.

Президент России 22 января подписал указы о назначении нового состава кабинета министров. Что изменилось в правительстве, читайте в материале «Фонтанки», а для наглядности — пользуйтесь графическим пособием.



