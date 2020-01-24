Загнанный «Матиз», каршеринг в столбе, массовое ДТП – на дорогах Петербурга всё как всегда

Несмотря на погоду аномальных пробок в Петербурге утром 24 января не наблюдается: к началу десятого загруженность городских дорог с пяти баллов опустилась до четырёх, хотя в это время суток, как правило, бывает 5, а иногда и 6 баллов.

Местами заторы провоцируют ДТП, но и их, судя по постам в соцсетях, не больше обычного. Проезд по Старо-Петергофскому проспекту затруднило ДТП на пересечении с Рижским проспектом. Дорогу не поделили три автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Неподалёку, по их словам, несколько экипажей ДПС задержали «Дэу Матиз».





На набережной Чёрной речки, в направлении одноимённой станции метро, по подсчётам подписчиков «Неизданного», столкнулись 5-6 автомобилей, ДПС на месте. Затор там есть, но он бывает и без ДТП.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

В районе въезда на Литейный мост с Выборгской стороны тоже всегда плотно, и ДТП на перекрёстке улиц Комсомола и Арсенальной усугубило эту ситуацию. «Стоят на трамвайных путях, и соответственно, встали и трамваи в обе стороны», – пишут в «ДТП и ЧП».

В Гатчине каршеринговый автомобиль влетел в столб. «От фуры уходил», – считают подписчики паблика «Авто Гатчина». И добавляют, что в 8:45 ГИБДД на месте ещё не было.