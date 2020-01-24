Петербуржец при проверке документов похвастался, что везет наркотики

Сто граммов синтетического сильнодействующего вещества изъяла полиция у одного из жителей Петербурга. Во время рядовой проверки документов в Петродворцовом районе он был крайне раскован и сообщил, что у него есть запрещённые смеси, а перевозит он их, конечно, не где-то, а в салоне машины и прямо сейчас. Кто хочет, может проверить.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники ДПС остановили «ВАЗ» около часа дня 21 января на Гостилицком шоссе, 125, чтобы посмотреть документы 31-летнего водителя. Тот вёл себя необычно, был чересчур возбуждён, а на протокольный вопрос, нет ли у него при себе наркотиков, с готовностью сообщил, что всё так – свёрток спрятан в салоне.

Дальнейшие действия развивались вовсе не как в кино: полицейские слова за шутку не сочли и не пожелали хорошего дня, а вызвали следственно-оперативную группу. Под правым сидением машины при понятых обнаружили прозрачный пакет со 100 граммами порошка.





Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Петербуржца подозревают в покушении на незаконный сбыт. Именно эмоциональная реакция водителей чаще всего привлекает внимание правоохранителей. В конце 2019 в машине нервничающей жительницы Первоуральска похожим образом обнаружили пакеты с «гремучей смесью». Хозяйку выдала дрожь в голосе.