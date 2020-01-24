Пока на Просвещения ловили автоподставщиков с «Патек Филипп», в центре их конкуренты развели на 700 тысяч водителя Land Cruiser

Пока полицейские на севере Петербурга гонялись за автоподставщиками, их более успешные конкуренты проворачивали ту же схему в центре города. И ведь сработало.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в половине девятого вечера 23 января в полицию с заявлением пришел 73-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado. Житель Васильевского острова рассказал, что 22-го числа, около 11.30, на пересечении 1-й Красноармейской улицы с Советским переулком в результате ДТП с пострадавшим им были разбиты дорогие часы. Горюющий обладатель аксессуара Николай не постеснялся поехать к петербуржцу домой и взять 700 тысяч рублей на ремонт. К вечеру следующих суток сомневающийся водитель пошел в 30 отдел. Поразмышляв, он счел стоимость ремонта завышенной, а саму аварию — сфабрикованной.

Можно предположить, что стражи правопорядка слушали эту историю с улыбкой. Ведь не далее как вчера «Фонтанка» расписала точно такую же мошенническую схему, где фигурировали часы «Патек Филипп», якобы принадлежащие не кому-нибудь, а начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Евгению Ульянову. Растерявшийся водитель «Мерседеса» отдал актерам 1,5 млн рублей, но ему повезло: обманщиков повязали оперативники уголовного розыска. На проспекте Просвещения, в тот самый день, когда сотруднику нотариуса не повезло у «Технологического института».

Теперь остается только искать Николая, внешность которого, впрочем, выдает его принадлежность к горцам. А обиженный им водитель внедорожника, кстати, очень аккуратен за рулем.



