«Перехватить средний класс у протестной улицы». Владельцы Faberlic создают политическую партию

Один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic бизнесмен Александр Даванков намерен создать политическую партию праволиберального толка. О своих намерениях он рассказал 24 января газете «Коммерсантъ».

Собеседник издания, близкий к Кремлю, подтвердил, что о планах Даванкова известно в администрации президента. Название нового политического объединения пока не уточняется.

Бизнесмен рассказал изданию, что документы на регистрацию были поданы еще в декабре. Председателем партии, первый съезд которой пройдет 1 марта, станет его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев.

Партия планирует принять участие в сентябрьских региональных выборах, а также в будущих выборах в Госдуму.





По данным газеты, новая партия должна привлечь городской средний класс возрастной группы 18–30 лет, «которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». Сам Даванков утверждает, что объединение будет ориентировано на молодежь, которая сейчас не представлена в политике.

Ранее директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров объявил, что идет в политику. Предприниматель собирается создать «Партию прямой демократии», которая будет участвовать в региональных и госдумовской выборных кампаниях 2020 и 2021 годов.