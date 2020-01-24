ЦБ лишил лицензии входящий в топ-200 Нижневолжский коммерческий банк
Нижневолжский коммерческий банк (НВКбанк) из Саратова лишился лицензии. Приказ опубликован на сайте Центробанка 24 января.
Как говорится в сообщении, НВКбанк регулярно занижал размер собственных резервов на возможные потери по ссудным задолженностям, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Проблемные ссуды составляли более 65% портфеля банка. Снижение капитала составило более 80 %.
НВКбанк предложил план восстановления финансовой устойчивости, но Центробанк признал его «нереальным к исполнению». В банке назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимает 179-е место в банковской системе России.
Справка:
Согласно сайту ЦБ, основной акционер банка бизнесмен Владислав Буров с долей почти 20%. Буров владеет холдингом «Солнечные продукты», который производит растительные масла и майонезы. Один из основателей компании — нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в 2007 году продал свою долю в ней Бурову. Осенью 2018 года группа «Русагро» объявила, что намерена приобрести контрольный пакет головной компании холдинга «Солнечные продукты».