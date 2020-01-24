В Веселом Поселке блондин с фомкой угрожал директору школы. Пришлось отдать кошелек

Против лома нет приема, решил разбойник в Невском районе Петербурга, и отправился добывать деньги. В Веселом Поселке он показал свое оружие директору средней школы, и та послушно отдала кошелек. Педагог пошла в полицию, благо общение с ней стало привычкой из-за постоянных минирований.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), женщину 66-ти лет мужчина с фомкой встретил в подъезде дома №17, корпус 2, по улице Кржижановского в седьмом часу вечера 23 января. Высокий блондин продемонстрировал свой ломик длиной эдак с полметра и пообещал применить его, если не получит денег. У директора школы, что неподалеку, особо и брать-то было нечего: 100 рублей, да отнюдь не новый восьмой «Айфон». В черном кошельке были еще три банковские карты, но списать с них денег не получилось.



