Под камерой на Восстания фургон протаранил машину и уехал. После задержания водитель рассказал, что пил

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Центральному району утром 24 января задержали нетрезвого водителя, который решил скрыться с места ДТП.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», в 7 часов утра 31-летний мужчина, иностранец, ехал на «Форде Транзите» по улице Восстания от улицы Некрасова к Невскому проспекту. У дома 22 по Восстания он ударил одну машину, затем ещё одну и уехал.

Момент ДТП попал на видео. Полицейские оперативно задержали нарушителя. Он признался, что с утра пил коньяк, и отметил, что считает себя виновным.







