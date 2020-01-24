Минкомсвязи отрицает наличие списка бесплатных интернет-ресурсов. С операторами пока обсуждают объемы трафика

Список социально значимых интернет-ресурсов с бесплатным доступом пока не составлен. Операторы всего лишь получили образец для заполнения.

Подробности 24 января агентству ТАСС сообщили в Минкомсвязи. По словам представителя министерства, операторам связи пока раздали форму предоставления данных об объеме трафика и финансовых потерях при отказе от оплаты этого трафика. «Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — отметил он.

Преддставитель министерства уточнил, что пока только прорабатываются различные подходы компенсации операторам за бесплатный доступ к социально значимым порталам.

Ранее СМИ сообщили, что Минкомсвязи составило предварительный список интернет-ресурсов с бесплатным доступом для россиян, куда, помимо портала госуслуг, попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почта «Яндекса».



