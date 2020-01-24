«Ночь порхающих автомобилей»: водители в Петербурге отмечают снегопад авариями, некоторые в панике сбегают

Нынешний «день жестянщика» у петербуржцев пришёлся на вечер 23 января и ночь 24-го. Водители массово забыли, что тормозной путь на снегу увеличивается. «Сегодня ночь порхающих автомобилей», – шутят в соцсетях.

На улице Руставели «Фольксваген Поло» вылетел из тоннеля и пропахал метров 150-200, из них 50 по газону между деревьев; водитель и пассажир сбежали, рассказали ночью очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». От удара у «Поло» выломало колесо.

Ещё одна компания покинула место ДТП, впечатав каршеринговую машину «Делимобиля» в «Сузуки SX4» 24 января около 1:40 на Будапештской улице, 86, пишут там же.





Неподалёку, на Бухарестской улице около метро «Проспект Славы», столкнулись в ряд четыре машины, замыкающим стал Uber, сообщают в «ДТП и ЧП». Чуть позже на то же Бухарестской улице, у дома 21, классическими «догонялками» отметили снегопад в левой полосе «Ауди» и «Мерседес».

Не везло и общественному транспорту, рассказывают очевидцы. На проспекте Ветеранов, перед пересечением с Дачным проспектом, каршеринг врезался сзади в троллейбус. Коммерческий автобус столкнулся с двумя автомобилями на перекрёстке улицы Подвойского и Товарищеского проспекта.

Снегопады в Петербурге в ближайшие дни продолжатся, ожидается гололедица.