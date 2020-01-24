СМИ выяснили, какие интернет-сервисы попали в список бесплатных для россиян. В список попали «ВКонтакте» и почта «Яндекса»

Предварительный список интернет-сервисов, доступ к которым станет бесплатным для россиян с марта этого года, составило Минкомсвязи. Граждане смогут воспользоваться ими при нулевом балансе счета и платить за трафик не придется.

Крупнейшие российские сотовые операторы получили перечень 20 января на совещании с Константином Носковым, который на тот момент был и. о. министра связи, пишут 24 января «Известия».

По данным издания, министерство поделило ресурсы на четыре категории: государственные информресурсы, социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы.

В первую категорию вошли портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, а также региональных и местных органов власти. Во вторую категорию включили такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Фотострана», «Дневник». Бесплатными также могут стать почтовые сервисы «Яндекс», Mail.ru, Km.ru.





Над отказом от тарификации трафика мессенджеров и поисковиков пока раздумывают. Минкомсвязи готово обсудить компенсацию операторам.

15 января Владимир Путин высказался за бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам. Он отметил, что Россия — одна из немногих стран, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы. Высокая доступность Интернета, по его словам, должна стать конкурентным преимуществом страны.