Если не морозы, то хотя бы снег – в Петербург пришла типичная зима

После солнечных дней в Петербург пришёл циклон со снежными облаками. Осадки – снег, мокрый снег, местами небольшой – ожидаются и в пятницу, и в выходные.

При этом, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет всё-таки не очень холодно: 24 января днём плюс 1-3 градуса, в выходные на 2-3 градуса ниже, ночью в воскресенье до минус 4. На дорогах местами гололедица. Сегодня атмосферное давление будет понижается. В субботу усилится ветер.

На улицах Петербурга мокро, кое-где лежит снег, замечена снегоуборочная техника.





В связи со слабоотрицательной температурой воздуха, на данным ФГБУ, 23, 25 и 26 января на Ладожском озере возможно появление начальных видов льда (сало, шуги) на мелководных участках вдоль побережий южных губ. На Финском заливе лёд сохраняется на акватории Сестрорецкой отмели, в районе города Сестрорецк в виде цепи навалов около метра высотой вдоль береговой линии.



