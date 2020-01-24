Граничащая с Россией китайская провинция заявила о первой смерти от коронавируса

Власти китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Российской Федерацией, сообщили о первой жертве коронавируса. Об этом 24 января сообщает РБК со ссылкой на ChinaNews.

«По состоянию на конец 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией: по одному в Харбине, в Муданьцзяне и в Дацине, городе Суйхуа — один скончавшийся», — сказано в сообщении.

В ночь на 24 января Роспотребнадзор выступил с заявлением, в котором порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ведомство заявило, что держит ситуацию на контроле и ведет мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом скончались уже 25 человек, более 800 заражены. Случае выявления заболеваний фиксируются из-за пределами страны — в южнйо Корее, Японии, Таиланде и других. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.





Китайские СМИ 23 января сообщили о том, что врачам впервые удалось спасти заболевшего мужчину. Об опасности распространения вируса в другие страны предупредила ВОЗ. В четверг в Петербурге с подозрением на вирус в больницу на специальном транспорте доставили одного человека.

Накануне из аэропорта «Пулково» медики в костюмах химзащиты экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу двоих прилетевших из Китая. У них была высокая температура – один из главных симптомов болезни. Хотя коронавирус не подтвердился, в Минске начали проверку состояния девушки одного из пациентов. По предварительным данным, у неё простой грипп.