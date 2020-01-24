Если что-то пойдет не так. В Tinder появится «тревожная кнопка» для вызова полиции

Приложение для знакомств Tinder оборудуют «тревожной кнопкой» для вызова полиции в случае опасной ситуации. Об этом 24 января сообщает The Wall Street Journal.

В конце января нововведение будет доступно пользователям Tinder в США, позже она появится в других странах. Для введения новой функции компания Match Group приобрела долю в стартапе Noonlight, чтобы отслеживать местонахождение пользователей, а в случае угрозы уведомлять об этом экстренные службы.

Отмечается, что Noonlight не планирует делиться этой информацией с Tinder, отправляя ее напрямую в правоохранительные органы.

Размер инвестиций для реализации проекта не раскрывается.



