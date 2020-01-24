"Белый снег на чистой странице". Света и воды в высотном квартале в Озерках так и не дождались

Несмотря на уверения администрации Выборгского района Петербурга, проблемы со снабжением электричеством жилкомплекса «Озерки Стайл Тауэр» на севере города, не решены. Света, а значит и воды в нём, как и в торговом центре "Авеню", по прежнему нет, сообщают читатели, присылая фотосвидетельства блэкаута в час пополуночи 24 января.

"Белый снег на чистой странице", – вспоминают хит Владимира Преснякова обитатели дома, читая сообщения о том, что во дворе их квартала в полуночи установили генератор, который якобы дал электричество в их домах. Почему слова чиновников расходятся с действительностью, "Фонтанке" пока выяснить не удалось.

Напомним, что дома этого квартала, в том числе, 27-этажные, обесточены в течение без малого 12 часов.



