Европейский этап. Александра Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, арестованный в июле 2017 года по запросу США в Греции, экстрадирован во Францию.

Как передаёт ТАСС 24 января, сейчас обвиняемый в киберпреступлениях находится в парижской больнице Hotel Dieu. Об этом сообщила в четверг его греческий адвокат Зои Константопулу.

Ранее Винник, получивший прозвище «Мистер Биткоин», пожаловался на пытки в тюрьме Греции. Он заявил, что его хотят убить из-за его знаний и способностей.

Россиянин Александр Винник, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Сейчас она продана дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефинциарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.

Греция задержала Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или Франции. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд. Генпрокуратура России направляла в Афины два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб. Франция обвиняет Винника в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн.



