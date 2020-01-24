Жилкомплекс в Озерках запитали от генератора

ЖК «Озерки Стайл Тауэр» в Выборгском районе Петербурга запитали от дизельного генератора в ночь на 24 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в местной администрации.

Напомним, около 2 тысяч жителей жилкомплекса сидели без света и воды из-за оборванного кабеля. По словам чиновников, частная энергетическая компания, обслуживающая дом, не смогла быстро решить проблему, поэтому пришлось подключить специалистов «Ленэнерго» . В райдминистрации добавили, что такая же история произошла с ЖК «Три апельсина» в Парголово.



