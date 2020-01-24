Президент Венесуэлы пригласил на выборы наблюдателей ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется на создание спецкомиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею, и пригласил правительства стран Латинской Америки и ЕС содействовать национальному диалогу.

"Венесуэла желает, чтобы генеральный секретариат ООН назначил комиссию по сопровождению выборов, чтобы они стали свидетелями дня, когда народ Венесуэлы восстановит свою Национальную ассамблею", – заявил он в ходе памятных мероприятий по случаю 62-й годовщины свержения диктатуры Маркоса Переса Хименеса.

Политик также пригласил правительства Мексики, Аргентины, Панамы, ЕС и представителей контактной группы способствовать заключению национального договора о гарантиях широкого участия в выборах депутатов парламента, которые пройдут в конце 2020 года. В парламенте Венесуэлы, где большинство занимают представители оппозиционных партий, пост спикера оспаривают избранные в один день разными частями депутатов экс-спикер Хуан Гуаидо и глава одной из фракций Луис Парра. Спор находится на рассмотрении Конституционного суда страны.



