Команда «Порше» против стихийной команды «СтопХам». В отдел полиции Московского района набились 12 драчунов

«Фонтанка» узнала подробности шумного задержания в Московском районе Петербурга вечером 23 января. Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию фабулу случившегося.

Всё началось с того, что водитель «Порше» решил проехать по тротуару на улице Заставской. В это время на улицу из кафе высыпала компания нетрезвых мужчин, чтобы подышать воздухом. Наблюдая за злостным нарушением правил дорожного движения они осознали себя гражданскими активистами. Стихийно образовавшееся движение а-ля «СтопХам» перегородило пешеходную дорожку и остановило дорогой паркетник.

По словам собеседника, конфликт дошёл до того, что кто-то из друзей разбил стекло автомобиля. Владелец по мобильному вызвал подмогу. Она не заставила долго себя ждать. Вскоре разборки приобрели формат «стенка на стенку». Внезапно вмешалась третья сила – в виде сотрудников полиции, росгвардии и ГИБДД. В итоге всех 12 человек сгребли в кучу и на машинах с мигалками доставили в отдел, где развели участников двух команд по разным кабинетам.

Итоге таков – вечер удался у всех трёх сторон. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.



