История об избитой в Петербурге «медийной личности» оказалась историей о хамстве, нетерпимости и алкоголе

Легенда об избитой звезде в Московском районе захватила соцсети Петербурга поздним вечером 23 января.

Очевидцы сообщили, что на короткой Заставской улице был объявлен план «перехват». Ловили якобы людей, избивших медийную личность. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, никакой спецоперации в этом районе не было. В полицию поступило сообщение о групповом конфликте, сейчас все участники находятся в отделе.

По информации «Фонтанки», драка началась из-за того, что водитель легковой направил свою машину на тротуар. Недовольные этим обстоятельством пешеходы пустили в ход кулаки. По предварительным данным, все действующие лица этой истории пьяны. Возможно, в отношении них будет возбуждено дело по статье о хулиганстве.



