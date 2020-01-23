Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не проводили никаких встреч в рамках форума памяти жертв Холокоста в Израиле 23 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — цитирует ответ Пескова ТАСС. Путин принял участие в открытии в Иерусалиме памятника "Свеча памяти" жертвам блокады Ленинграда. Лидер России и глава МИД РФ не смогли сдержать эмоций при этом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Facebook, что он и украинские делегаты не посетят форум памяти жертв Холокоста в Израиле.

Первая встреча Путина и Зеленского состоялась 9 декабря в Париже в рамках «Нормандского саммита», в котором приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.



