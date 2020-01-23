Глава ВТБ сообщил о списании долгов "оборонки" указом Путина

Вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса решен, меры предусматривают в том числе активное участие бюджета и льготную реструктуризацию кредитов со стороны ведущих российских банков, сообщил глава ВТБ Андрей Костин вечером 23 января в эфите телеканала "Россия24".

"Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер, – сказал он. – Там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая – посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали. Мы в целом удовлетворены этим решением, я думаю, правительство тоже. Программа эта уже реализуется, и я считаю, что к этой теме мы уже вот так в ближайшее время возвращаться не будем".

В июле 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 миллиардов рублей долгов российскому ОПК.



