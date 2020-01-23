Смольный лишит здание медсанчасти на Одоевского охранного статуса

Комитет по охране памятников принял решение не включать в реестр объектов культурного наследия здание медсанчасти завода имени М.И. Калинина на Васильевском острове. Об этом 23 января сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Лишение охранного статуса позволит собственнику снести "сталинку".

Вопрос включения здания, расположенного по адресу улица Одоевского, 10, в реестр стоял в повестке заседания рабочей группы совета по сохранению культурного наследия. Как рассказал член группы, замглавы ВООПИиК Александр Кононов, как таковое обсуждение не состоялось. Председатель комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров уведомил группу, что комитет уже принял решение, и здание, которое с 2015 года является выявленным памятником, потеряет охранный статус.

Более того, группе предстояло рассмотреть экспертизу, которую в конце 2019 года по заказу ООО «ГарантСтрой» подготовила московский эксперт Татьяна Кудрявцева. В ней содержался вывод о нецелесообразности присвоения медсанчасти статуса памятника. Это уже вторая экспертиза Кудрявцевой по объекту, первая была проведена еще в 2016 году и содержала аналогичные выводы. В начале 2017 года рабочая группа, состав которой с тех пор изменился, рекомендовала согласиться с выводами этой экспертизы.

Как пояснили в комитете, на рабочей группе 23 января Сергей Макаров проинформировал участников, что у КГИОПа отсутствуют юридические основания пересматривать принятое в 2017 году решение.





Напомним, три года назад градозащитникам удалось предотвратить угрозу сноса здания. Более того, в 2017 году эксперт Мария Бредова в рамках государственной историко-культурной экспертизы пришла к выводу, что здание имеет все основания получить статус памятника, однако эта экспертиза, пояснил Кононов, не была принята КГИОПом.

Защитники здания предполагают, что собственник снесет медсанчасть для строительства на этом месте жилья. В 2019 году компания «Петротрейд» пыталась изменить функциональное назначение участка на зону деловой застройки и жилых домов, однако получила отказ от комиссии землепользованию и застройке. Согласно данным градостроительного портала Петербурга, участок сохранил прежнее функциональное назначение общественно-деловой подзоны специализированных общественно-деловых объектов.

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский уже заявил, что намерен оспорить решение комитета в судебном порядке.