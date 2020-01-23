В Озерках терпят бедствие около 2 тысяч человек. На месте развернули экстренный штаб

Администрация Выборгского района Петербурга обещает вернуть электричество в ЖК «Озерки Стайл Тауэр» к полуночи 23 января. Большой жилкомплекс обесточился из-за обрыва кабеля. По информации «Фонтанки», Объединённая энергетическая компания, обслуживающая дом и ТРЦ «Авеню», была не готова к такой аварии, из-за этого «тёмные часы» затянулись.

На помощь частной московской компании пришли районная администрация и Ленэнерго. На месте создан экстренный штаб при участии главы района Валерия Гарнеца, МЧС, энергетики и другие специалисты. В школе №486 все желающие могут погреться чаем. Устранить аварию обещают к полуночи. Если кабель не удастся восстановить, то дом так или иначе запитают при помощи генераторов.

Напомним, электричество пропало в доме на Выборгском шоссе 15А около двух часов дня. Из-за этого отключились насосы, и жильцы лишились воды. Официально в доме прописаны 1860 человек.



