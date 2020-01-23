Огромный жилкомплекс на севере Петербурга просит света и воды уже больше шести часов

ЖК «Озерки Стайл Тауэр» в Выборгском районе Петербурга сидит без света и воды уже больше шести часов. Жильцы обрывают телефоны всем службам 23 января, но ни до кого не могут дозвониться.

По данным «Фонтанки», большой 25-этажный комплекс на 7 подъездов обслуживает ОАО «Объединённая энергетическая компания». Обесточен дом и торговый центр «Авеню». Из-за отсутствия электричества не справляются насосные устройства, поэтому вода поступает только жильцам нижних этажей. У всех, кто находится выше девятого уровня, засуха в кранах.

В «Водоканале Санкт-Петербурга» «Фонтанку» заверили, что цистерна с питьевой водой, о которой просили терпящие бедствие, скоро будет у ЖК.

Жильцы сообщают о том, что к вечеру на парадных комплекса появилось следующее объявление – они обесточены якобы из-за аварии, которая "произошла на высоковольтной линии между Парголово и транспортной подстанцией у дома №15 по Выборгскому шоссе".



