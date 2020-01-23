ВТБ вышел из «Ленты». Банк сообщил о продаже доли в ретейлере

Банк ВТБ вышел из состава акционеров торговой сети «Лента» в результате оферты компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Коммерсант».

По его словам, сделка состоялась в 2019 году.

«Продали давно, когда была оферта. Тогда у нас маленький кусочек был миллионов на 60–70, и мы его продали в оферту всего»,— цитирует издание Соловьева.







В апреле 2019 года ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова подписала соглашения с Luna Inc. (подконтрольна американской TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% акций «Ленты». По итогам оферты на покупку долей мирноритарных акционеров «Севергрупп» получила 78,73% ретейлера.



