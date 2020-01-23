В Генконсульстве Финляндии рассказали о возможной задержке выдачи виз в Петербурге

Министерство иностранных дел Финляндии модернизирует систему обработки визовых заявлений в феврале-марте, что может привести к задержке выдачи готового «шенгена».

Как уточнили «Фонтанке» в Генконсульстве Финляндии в Петербурге 23 января, требования к самим заявителям останутся без изменений.

«В период ввода в действие новой системы обработки документов 2 – 4 марта документы для оформления визы будут приниматься в обычном порядке, но в начале марта сроки рассмотрения документов увеличатся, так что могут быть задержки со сроком выдачи готовых документов, поданных также и в конце февраля, – сообщили в Генконсульстве. - Представительство и визовый центр будут закрыты 9 марта по случаю празднования Международного женского дня».

Точное расписание с предполагаемыми датами выдачи дипмиссия огласит ближе к этой дате.

В МИДе также заверили, что после введения новой системы заявления на получение визы будут обрабатываться эффективно, быстро и надежно.



