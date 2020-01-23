«Победа» может поднять цены на билеты внутри России

Стоимость авиабилетов на региональные рейсы авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может вырасти из-за роста цен на топливо. Об этом 23 января сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

«Стоимость билетов «Победы» на рейсы региональной программы полетов может повыситься в связи с ростом цен на авиакеросин в российских аэропортах», – сказала представитель авиакомпании.







Сегодня же «Ведомости» сообщили, что авиакомпании пришлось с начала 2020 года увеличить закупки топлива в иностранных аэропортах с 3до 11%, чтобы сократить расходы на закупку подрожавшего в России. Представитель «Победы» подтвердила РИА Новости, что лоукостер значительно увеличил объем закупаемого за рубежом топлива.

Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил агентству, что с начала года вопреки укреплению рубля цены на топливо в российских аэропортах повысились, при этом за рубежом цены остались на уровне прошлого года.





«Он уточнил, что в январе авиакомпании платят за авиакеросин в Сочи (главный курортный город региональной программы полетов «Победы») 53,8 тысяч рублей за тонну, в Красноярске – по 51 тысячи рублей за тонну, в Иркутске – по 50,9 тысяч рублей, Улан-Удэ – 55 тысяч рублей. При этом стоимость авиатоплива в различных аэропортах России может различаться на 30%», – отметил источник.

Источник, близкий к «Победе», отметил, что в аэропорту Дубая керосин стоит примерно 39,9 тысячи рублей за тонну, Рима – 41,5 тысячи рублей, Кельна – 41,7 тысячи рублей, Берлина – 42,4 тысячи рублей.



