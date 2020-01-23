Тсссс, не спугните. На севере Петербурга выпал снег и не тает

фото - «Фонтанка.ру»

О необычном для нынешней петербургской зимы явлении сообщают «Фонтанке» вечером 23 января читатели. На выходе из метро их ждал снег.

«Снег на Гражданке. И он не тает», – такое сообщение с большим количеством восклицательных знаков прислали «Фонтанке» читатели. В подтверждении своих слов они прислали фотографии заснеженной дорожки у станции метро «Гражданский проспект» и на газонах рядом.

Снегом поделились и жители проспекта Просвещения, и района вокруг станции "Удельная".





Судя по карте осадков Яндекса в ближайшие пару часов на белые хлопья смогут полюбоваться и жители центра Санкт-Петербурга.



