На Дыбенко трамвай перегородил дорогу в Кудрово. Очевидцы говорят — сошел с рельс

В телеграм-канале «Мегаполис» вечером 23 января опубликовано фото сошедшего с рельс трамвая на улице Дыбенко. «В город Кудрово не попасть», – сообщают очевидцы.

Судя по бортовому номеру 7417 на фото, речь идет о трамвае, который обслуживает маршрут «А» «Р. Оккервиль – Ул. Коллонтай». На портале общественного транспорта Петербурга видно, что вагон с таким бортовым номером действительно не двигается и остановился рядом с парком Есенина.

Оперативно связаться с пресс-службой «Горэлектротранса» не удалось. По телефону горячей линии автоответчик сообщил, что обращения принимаются до 19.30.



