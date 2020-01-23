Елизавета II подписала закон о «Брекзите»

Законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза («Брекзит») подписан английской королевой и стал законом. Об этом 23 января пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеканал Sky News.

Согласно дальнейшей процедуре документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Затем последует голосование в европейском парламенте. Не исключено, что уже к 31 января Великобритания официально покинет Евросоюз, однако до конца 2020 года будет переходный период.

Сутками раньше законопроект о выходе из Европейского союза утвердили обе палаты парламента Великобритании. До этого Палата общин одобрила выход из Евросоюза 9 января.

За «Брекзит» на референдуме 2016 года проголосовало большинство граждан Великобритании. Дата выхода из Евросоюза несколько раз переносилась.





В 2019 году в Британии прошли выборы, на которых победили консерваторы. Их лидер Борис Джонсон выступает за реализацию «Брексита».



