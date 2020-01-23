Ни ЗОЖа, ни курения. В поездах дальнего следования не планируют вводить вагоны для любителей табака и спорта

«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД, занимающаяся перевозками пассажиров в дальнем следовании) не планирует в обозримом будущем вводить фитнес-вагоны и вагоны для курящих. Об этом гендиректор ФПК Петр Иванов 23 января сообщил журналистам.

Как сообщают РИА Новости, о специальных местах для курящих железнодорожное руководство стали спрашивать сразу после того, как в аэропорты вернули курилки. Замгендиректора ФПК Константин Торубаров уже говорил журналистам, что холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах или создавать отдельные помещения для этого в них.

«Позиция ФПК по поводу создания дополнительных условий для курящих пассажиров однозначная: мы не планируем изменять эти условия», – ответил Иванов в четверг на вопрос, будут ли включены в составы поездов вагоны для курящих.







Пришлось Иванову ответить и за слова замгендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александра Лошманова, который ранее уверял представителей СМИ, что в российских поездах дальнего следования могут появиться тренажерные залы:





«Вопрос разработки дополнительных зон в поездах дальнего следования, таких, как вагон – спортивный зал, пока не рассматривается», – сказал гендиректор ФПК о планах включения в состав поездов таких вагонов.







Пока в ФПК активно прорабатывают вопрос о создании в поездах детских купе, которые действительно востребованы пассажирами с детьми.



