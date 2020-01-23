Фонд капремонта спорит с прокуратурой. Ответственность на 37 тысяч рублей несет вся организация, а не гендиректор

Фонд капремонта утверждает, что за нарушения в Петроградском районе к административной ответственности привлечена некоммерческая организация как юрлицо, а не гендиректор. Само нарушение называет технической задержкой.

Как рассказали в пресс-службе фонда, там уже обратились в прокуратуру за пояснениями по поводу распространенной ранее информации о штрафе гендиректора. Документы в доказательство своей позиции фонд «Фонтанке» не предоставил. Напомним, ранее прокуратура сообщила, что после ее проверки в части расходования фондом субсидий в Петроградском районе руководитель организации был оштрафован на 37 тысяч рублей.

Причина в том, что сроки по контрактам 2017 года были сорваны, а выделенные субсидии возвращены с опозданием.

«Неизрасходованные части субсидий были возвращены фондом в бюджет Санкт-Петербурга, – настаивают в Фонде капитального ремонта. – Техническая задержка в 1 месяц произошла в целях обеспечения прав граждан на скорейшее завершение работ по капитальному ремонту без перспективы расторжения договоров с подрядной организацией».











Справка:

С 2020 года Смольный вдвое поднял ставку взносов на капитальный ремонт (с 4 – 5 рублей до 8 – 9 рублей за 1 квадратный метр). Предполагается, что это позволит направить на работы в течение года 13,2 млрд рублей. Всего, по данным жилищного комитета, для сокращения накопленного отставания в исполнении региональной программы требуется 98 млрд.