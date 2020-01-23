«Метрострой» уверяет, что проходка коричневой линии продолжается, несмотря на выбитый из породы гигантский валун
10-тонный валун, выбитый рабочими при проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии метро, не мешает продолжать работы. Об этом 23 января «Фонтанке» сообщили в компании «Метрострой».
В пресс-службе компании подчеркнули, что ручная проходка тоннеля продолжается. По словам представителя «Метростроя», в скором времени гигантский валун будет разбит специальным гидроклином. При этом рабочие в социальных сетях сообщали о том, что временно закрепили глыбу, однако продолжать работать в таких условиях категорически нельзя.
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Справка:
Напомним, что в конце 2019 года «Фонтанка» выяснила, что окончание работ по созданию первого участка коричневой линии метро переносится с июня 2022-го на октябрь 2023 года. Кроме того, создание станций «Юго-Западная» и «Путиловская» может подорожать с 37 млрд рублей до 65 млрд рублей – таков промежуточный итог корректировки проектной документации, выполненной московским «Метрогипротрансом».