«Метрострой» уверяет, что проходка коричневой линии продолжается, несмотря на выбитый из породы гигантский валун

10-тонный валун, выбитый рабочими при проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии метро, не мешает продолжать работы. Об этом 23 января «Фонтанке» сообщили в компании «Метрострой».

В пресс-службе компании подчеркнули, что ручная проходка тоннеля продолжается. По словам представителя «Метростроя», в скором времени гигантский валун будет разбит специальным гидроклином. При этом рабочие в социальных сетях сообщали о том, что временно закрепили глыбу, однако продолжать работать в таких условиях категорически нельзя.



