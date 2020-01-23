В Кингисеппе крест собора навис над прихожанами. Веру «поколебал» ветер

Крест весом в несколько сотен килограммов упал и смял купол Екатерининского собора в Кингисеппе. Предположительной причиной стал шквалистый ветер.

Фотографию деформированной конструкции опубликовали 23 января 47news.

«Еще вчера крест был на месте, но из-за шквального ветра с ним случилась беда», – добавил собеседник издания.





По информации очевидцев, администрация храма объявила о том, что 24 и 25 января двери для прихожан будут закрыты. Екатерининский собор в Кингисеппе, построенный в 1764—1782 годах по проекту Антонио Ринальди и являющийся памятником федерального значения, сейчас реставрируют. По информации сайта госзакупок, подготовка к реставрации собора на средства областного бюджета началась в 2016 году. Закупки объявляла Дирекция по сохранению объектов культурного наследия. В августе 2016 года был определен победитель на разработку проектно-сметной документации. Исполнителем по контракту на 4,2 миллиона рублей стало ООО «Рест-арт». Эта же компания занялась и научным руководством, а также авторским надзором. Подрядчиком по контракту на 985 тысяч рублей она стала в марте 2019 года.

Согласно бумагам, подготовленным ООО «Рест-арт», позолоченные кресты церкви весят от 200 до 1000 килограммов. В рабочем проекте реставрации указано, что планировалось выполнить их демонтаж, реставрацию, золочение и установку. Помимо этого, запланирована была реставрация фасадов, деталей, оконных и дверных проемов. Также в документ входит молниезащита и заземление. Сам ремонт осуществляет ООО «Союзстрой». Контракт с компанией на 102,8 млн рублей был заключен в июне 2018 года.

«Сегодня уже люди поехали устранять проблему. Предположительно произошло все из-за ураганного ветра. Должны разобраться, что случилось, и закончить к завтра. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств», – прокомментировал 47news ситуацию с покосившимся крестом сотрудник ООО «Свод» – компании, осуществляющей технический надзор за реставрацией (контракт на 959 тысяч рублей фирма заключила в октябре 2018 года).

Реставрацию планировали закончить к декабрю 2019 года, однако, как добавили в ООО «Свод», сроки работ сдвинулись.