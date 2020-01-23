Легенда на ремонте: атомный контейнеровоз «Севморпуть» покинет Петербург в феврале

Единственный в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть», который почти полтора месяца можно наблюдать у Канонерского острова, покинет город в феврале. Он проходит ремонт.

«В настоящее время на площадке ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» проводится плановый доковый ремонт донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса. Планируется, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из Санкт-Петербурга в направлении порта Мурманск в первой половине февраля», – сообщил «Фонтанке» 23 января генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

До этого контейнеровоз побывал в Петербурге в сентябре с грузом рыбы, впервые пройдя с Дальнего Востока в Северную столицу. По словам руководителя предприятия, опыт был полезным.

Он считает, что сезонная контейнерная линия в акватории Северного морского пути имеет все шансы (в том числе экономические) работать на регулярной основе, но при условии обеспечения доставки грузов в обе стороны.





«Например, с Дальнего Востока мы перевозим рыбу, а из европейской части доставляем продукты в рамках северного завоза или иные грузы. Переход в Санкт-Петербург значительно удлиняет маршрут, и сегодня мы рассматриваем возможность доставки грузов с Дальнего Востока в Мурманск. Нам необходимо найти площадку под терминал, способный обеспечить постановку рефрижераторных грузов», – пояснил Кашка.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в мире грузовое судно с ядерной энергетической установкой. Он построен в Керчи, на судостроительном заводе «Залив». Введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Мощность ядерной энергетической установки – 29 МВт (40 000 л. с.). Длина – 260,23 метра, ширина – 32,20 метра.