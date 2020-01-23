В Европе могут запретить Jeep Grand Cherokee и Suzuki Vitara

Нидерландский регулятор RDW обнаружил, что Jeep Grand Cherokee и Suzuki Vitara с дизельными двигателями не укладываются в новые европейские нормы выбросов. Теперь Fiat Chrysler и Suzuki должны срочно модернизировать эти машины, или они попадут по запрет.

RDW является опорным регулятором для всего Европейского Союза, так что оба автомобиля могут быть запрещены к продаже по всем странам ЕС, сообщает 23 января Reuters. сообщила, что обнаружила у обеих моделей более высокие уровни выбросов вредных оксидов азота (NOx) при нормальной эксплуатации, чем те, которые были зафиксированы на экологических тестах. Аналогичное расхождение показателей тестов и выбросов при эксплуатации, обнаруженное у автомобилей Volkswagen c дизельными двигателями, привело в 2015 году к скандалу, известному как «дизельгейт». С тех пор регуляторы как в США, так и в Европе обращают особое внимание на автомобили с дизелями.

Однако, по сведениям самих нидерландских экспертов, у Jeep уже есть программная «заплатка», с помощью которой можно решить проблему с выбросами. Для этого придется отозвать все дизельные Grand Cherokee и перепрошить бортовые компьютеры.

У Suzuki аналогичного решения пока что нет. Поэтому RDW начала предварительную процедуру подготовки к отзыву европейского одобрения типа транспортного средства в отношении дизельных Vitara. Аналогичная процедура начата также и в отношении Jeep, но, как объяснил представитель регулятора, это всего лишь «предупредительная мера».



