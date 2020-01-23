Tesla уже стоит дороже Volkswagen, но пока дешевле Toyota

Только накануне СМИ сообщали о том, что рыночная стоимость Tesla кратковременно превысила 100 миллиардов, как 23 января она уже официально перешла этот психологический барьер. При этом компания Илона Маска обошла по стоимости такого автогиганта, как Volkswagen, и стала вторым самым дорогим автопроизводителем в мире после японской Toyota.

В среду акции Tesla подросли еще на 4,1 процента и достигли 569 долларов 56 центов за акцию, что привело к росту рыночной капитализации компании до 102,7 миллиарда долларов, сообщает Wall Street Journal. Одновременно акции Volkswagen упали на 1,19 процента, но даже и без этого падения Tesla оттеснила бы немецкий концерн на третье место в списке самых дорогих автомобильных компаний мира.

Теперь уже ничто не может помешать Илону Маску получить первый транш обещанного акционерами вознаграждения, которое модет составить до 50 миллиардов долларов, – но лишь тогда, когда Tesla обгонит не только Toyota, но и Apple. А пока, на промежуточном этапе, премия Маску составит «скромные» 346 миллионов долларов.

Аналитики наперебой принялись объяснять такой успех компании, в портфеле которой всего три модели, а общий объем производства не достигает и 400 000 машин в год. При этом на фоне общего падения рынка Tesla чуть ли не единственная компания, которая показывает постоянный рост производства и продаж.





Более того, многие аналитики отмечают, что ни один другой автопроизводитель, сколь бы крупным и известным он ни был, до сих пор не смогл создать достойного конкурента электромобилям Илона Маска. Сегодня почти все ведущие автомобильные компании выпускают электрические автомобили, но покупатели все равно предпочитают Tesla.

Один из самых жестких критиков Илона Маска, ведущий передачи Mad Money на канале CNBC Джим Крамер заявил в этой связи, что Tesla нельзя считать автомобильной компанией и, следовательно, не надо сравнивать с Ford или General Motors. По мнению Крамера, Tesla – это технологическая компания, и поэтому ее следует рассматривать в одном ряду с NVIDIA или AMD (первая стоит 153 миллиарда, вторая – 60). Отметим, что недавно Крамер был вынужден признаться, что заказал себе Model X по настоянию жены.

С оценкой Tesla как технологической компании заочно согласился и глава Volkswagen Герберт Дисс. Однако, в отличие от Крамера, гендиректор немецкого концерна считает, что и его компания должна пойти по тому же пути и тоже из автопроизводителя превратиться в фирму, создающую новые технологии.