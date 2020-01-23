Сто секунд до ядерной полуночи. Учёные снова перевели вперёд часы Судного дня

Стрелки часов Судного дня перевели вперёд, оставив до ядерной полуночи 100 секунд. Об этом 23 января сообщается на сайте проекта журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков».

Неделей ранее стрелку сдвигали на минуту назад, однако чаще всего в последние годы учёные лишь приближают её к 12 часам.

Проект «Часы Судного дня» стартовал в 1947 году на рассвете холодной войны. Он является символом напряжённости международной обстановки и близости человечества к глобальной катастрофе из-за потенциально опасных научных разработок и общей ситуации в мире. Периодически на обложке печатают часы, показывающие несколько минут до полуночи. Полночь символизирует катастрофу.

Решение о переводе стрелок принимает редакция вместе с экспертами. Учитывают политическую, энергетическую, климатическую ситуацию, вооружение разных стран. Потенциальными угрозами считают ядерные испытания, изменения климата, биотерроризм и искусственный интеллект.



