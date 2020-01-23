Видео ДТП в Пушкине показало, как женщина-пешеход не заметила машину полиции

В Сети появилось видео ДТП с пешеходом и полицейской машиной, которое произошло днем 23 января в Пушкинском районе Петербурга. Работающие спецсигналы не побудили женщину посмотреть по сторонам.

В начале второго часа дня на Новодеревенской улице в Пушкине полицейская «Шкода Октавия» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 44-летнюю женщину. Служебный автомобиль следовал на заявку с включенными световыми и звуковыми сигналами, отмечали в ГИБДД. В результате она получила травмы средней тяжести.

На видео, опубликованном в группе «Дорожный инспектор», видно, как женщина идет к «зебре» по проезжей части, а затем на середине дороги ускоряется. И в этот момент автомобиль полиции, проезжая по встречной полосе, задевает ее, сбивая с ног.





По факту произошедшего ведется служебная проверка.