Происшествия
«Чижики» на Ладожской уснули на 20 минут. Оператор трамвая говорит о техническом сбое
Трамваи «Чижик», которые ходят по концессионной маршрутной сети в Красногвардейском районе, встали в час пик. Сбой продолжался 20 минут.
Факт прекращения движения «Фонтанке» 23 января подтвердили в «Транспортной концессионной компании», которая является оператором трамвайной сети. Там пояснили, что сбой затронул все маршруты «Чижика», подвижной состав стоял с 17.55 до 18.15. В данный момент движение восстановлено.
Напомним, «Чижик» сейчас работает на 4 маршрутах – № 8, 59, 63 и 64, у всех конечной остановкой является станция метро «Ладожская». Полноценно сеть начала функционировать 1 сентября 2019 года. Об истории строительства сети по концессионному соглашению и переносе сроков ее запуска «Фонтанка» писала ранее.
Справка:
Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала в итоге свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода. Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.