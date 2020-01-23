«Чижики» на Ладожской уснули на 20 минут. Оператор трамвая говорит о техническом сбое

Трамваи «Чижик», которые ходят по концессионной маршрутной сети в Красногвардейском районе, встали в час пик. Сбой продолжался 20 минут.

Факт прекращения движения «Фонтанке» 23 января подтвердили в «Транспортной концессионной компании», которая является оператором трамвайной сети. Там пояснили, что сбой затронул все маршруты «Чижика», подвижной состав стоял с 17.55 до 18.15. В данный момент движение восстановлено.

Напомним, «Чижик» сейчас работает на 4 маршрутах – № 8, 59, 63 и 64, у всех конечной остановкой является станция метро «Ладожская». Полноценно сеть начала функционировать 1 сентября 2019 года. Об истории строительства сети по концессионному соглашению и переносе сроков ее запуска «Фонтанка» писала ранее.



