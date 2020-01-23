«Говорить о монополии не приходится». Группа «Аладушкин» прокомментировала планы Смольного по строительству мельницы-конкурента

В Петербурге нет риска монополизации рынка муки, а главной проблемой является некачественная продукция из других регионов, считают в группе компаний «Аладушкин». Так производитель прокомментировал публикацию «Фонтанки» о намерении Смольного построить собственный мукомольный комбинат.

Обосновывая необходимость бюджетных трат, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин сообщил, что сейчас городской ГУП «Продовольственный фонд» занимает 20% рынка, поставщики из других регионов — 15%, тогда как остальные 65% приходятся на два предприятия группы «Аладушкин». Если город не будет заниматься этим бизнесом, крупнейший игрок может стать монополистом, не исключил он.

В «Аладушкине» с оценкой не согласны. «Полагаем, что около 35% рынка муки в г. Санкт-Петербурге занимают региональные производители, около 20% занимает ГУП «Продовольственный фонд», оставшиеся 45% приходятся на предприятия: «Мельница Кирова» – филиал ОАО «ЛКХП Кирова» и ПАО «ПМК», поэтому говорить о возможном возникновении монополии не приходится», – сообщили в компании.

По мнению производителя, первостепенной проблемой является низкое качество муки, поступающей в Петербург из регионов. «Неоднократно выявлялись случаи обнаружения отбеливателя в поставляемой продукции», – отметили в «Аладушкине».



