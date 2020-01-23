Гигантская каменная глыба прервала строительство коричневой линии метро. Рабочие жалуются, что 10-тонный валун просто руками не убрать

При проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии метро щит выбил из породы в районе станции «Юго-Западная» («Казаковская») огромный камень. По оценкам рабочих, обнародованных во «ВКонтакте», весит валун порядка 10 тонн.

«Денег на устранение выделять никто не торопится. Пока что закрепили, как могли, но я думаю, что тут нечего говорить — все очевидно... В таких условиях работать категорически запрещено!» – отмечает метростроевец. В комментариях немного поспорили о весе глыбы, но тех, кто оценил его в 10 тонн, оказалось больше. Как объяснили в «Метрострое», гигантский валун в ближайшее время расколют специальным гидравлическим щитом, который пока что физически находится не на Красносельско-Калининской линии.

Напомним, что в конце 2019 года «Фонтанка» выяснила, что окончание работ по созданию первого участка коричневой линии метро переносится с июня 2022-го на октябрь 2023 года. Кроме того, создание станций «Юго-Западная» и «Путиловская» может подорожать с 37 млрд рублей до 65 млрд рублей – таков промежуточный итог корректировки проектной документации, выполненной московским «Метрогипротрансом».



