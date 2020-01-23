Выходные в Финляндии 25-26 января: Турнир трёх наций, «Добрые руки» и китайский Новый год

В этот уик-энд в Суоми сыграют в хоккей с шайбой и с мячом, в Хельсинки встретят Новый год по-китайски и споют песни Высоцкого, а в Эспоо попрощаются с Майклом Джексоном.

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

В субботу в Финляндии ожидается ясная погода, на юге страны около нуля, в центральной части до минус пяти, на севере – до минус 13 градусов Цельсия. В воскресенье в южных регионах потеплеет до плюс двух, при этом выпадут осадки, а на севере страны похолодает до минус 18 градусов. В центральной части Суоми ожидается около семи градусов мороза.

24 января центр Хельсинки превратится в чайна-таун – на площади Кансалайстори с 16 до 20 часов будут отмечать китайский Новый год. Зрители увидят традиционные танцевальные номера из Поднебесной, услышат оперные арии, а завершится концерт выступлением группы Haya, исполняющей монгольский музыкальный фольклор на современный лад. На площади также разместится тематическая ярмарка. Вход на мероприятие свободный.

Также 24 января вновь пройдет фестиваль Vysotsky Fest, посвященный Владимиру Высоцкому. Его песни на сцене Малмитало участники споют не только на русском, но на английском и финском языках. Билеты стоят 21,50 евро. За что финны любят Высоцкого, мы рассказывали ранее.

В культурном центре «Кабельный завод» с 24 по 26 января разместится большая ярмарка для вегетарианцев и приверженцев здорового образца жизни Vegemessut. Посетителям представят вкусные и полезные продукты, а также другие товары, подходящие даже для веганов. Входной билет обойдется в 15 евро.





На Хартвал-арене 25 января хоккеисты «Йокерита» в рамках тура КХЛ встретятся с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», а 26 января примут игроков «Нефтихимика» (Нижнекамск). Билеты на матчи стоят от 17,50 евро.

С 23 по 26 января в Хельсинки проходит фестиваль музыки Ренессанса, темой которого в этом году стала английская музыка. Все концерты фестиваля состоятся в церкви Святого Павла, например, в воскресенье там можно услышать мадригалы конца 16 – начала 17 века. Билеты стоят 25 евро.

24 января в Музее дизайна откроется новая выставка «В добрых руках», предлагающая увидеть, как современные художники интерпретируют вековые традиции рукоделия. На экспозиции представлены работы дизайнера текстиля, керамиста и гейм-дизайнера, созданные на основе архивных материалов и старинных технологий. О других выставках 2020 года в Хельсинки читайте в гиде «Фонтанки».

В Городском музее Хельсинки 25 января в 14:00 устроят бесплатную экскурсию на русском языке. Вход свободный, предварительной записи не требуется.

А 26 января станет последним днем работы сразу нескольких выставок в музеях Хельсинки. В Атенеуме можно успеть увидеть работы Хелены Шерфбек, а Художественный музей прощается с экспозицией Эллен Теслефф «Я рисую как бог». В Эспоо 26 января в музее современного искусства Эмма завершается выставочный проект Michael Jackson: On The Wall. Экспозиция включает 100 художественных произведений, посвященных «королю поп-музыки», в частности портрет Майкла Джексона, выполненный Энди Уорхолом.

Этот уик-энд ознаменуется Турниром трех наций по хоккею с мячом. 24 января в Порвоо сыграют команды Финляндии и Швеции, 25 января в Лаппеенранте состоится матч между спортсменами Швеции и России, а 26 января – Финляндии и России. В Лаппеенранте билет на один матч стоит 15 евро, на оба – 20 евро.

За зимними развлечениями пока лучше отправляться на восток или север страны. Так, в Кеми открылся снежный замок «Лумилинна», который возводят в холодное время года уже больше 20 лет. За вход в снежную сказку просят 29 евро.

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Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»